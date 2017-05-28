11:42 28.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Террористы обстреляли Красногоровку: есть жертвы

По итогам обстрела боевиками н.п. Красногоровка зафиксированы прямые попадания в здания.

Террористы обстреляли Красногоровку: есть жертвы

Так, по итогам взрывов в н.п. Красногоровка оказались повреждены здания местной больницы, а также школы. Террористы стреляли по населенному пункту из систем "Град". Также для обстрела применяли танки и минометы.

Кроме прочего, от обстрелов оказались ранены две женщины, а также мужчина. Эти сведения распространил глава гражданской администрации региона П. Жебривский – при помощи соцсетей. Согласно его сообщению - повреждены взрывами сейчас здания больницы и школы. В школе начался пожар. Спасатели сейчас продолжают устранять огонь. Мирные жители пострадали от осколочных ранений.

Как сообщал УРА-Информ, за сутки восьмеро наших силовиков были ранены в местах проведения АТО по итогам обстрелов.


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