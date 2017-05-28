Семенченко начинает передел собственности под патриотическими лозунгами

Семенченко собрался штурмовать ТЭС на Западной Украине. Но пока непонятно - это будет исключительно партийный проект, или под эгидой "ветеранов АТО"? – задается вопросом блогер Кирилл Сазонов на своем аккаунте в Facebook.

По мнению эксперта, на смену криминалу в рейдерских схемах пришли политики. "Рейдерство эволюционирует в новую форму - силовой передел собственности под партийными знаменами и патриотическими лозунгами", - подчеркнул он.

Напомним, ранее депутат фракции "Самопомич" Семен Семенченко заявил о планах "физически забрать" Бурштынскую ТЭС, с которой осуществляется экспорт украинской электроэнергии в страны Европы. По словам депутата, это будет частью плана второго этапа блокады.

Что в результате первого этапа блокады украинские предприятия, расположенные на неконтролируемых территориях были "национализированы" боевиками ЛНР/ДНР и насильственно переведены в юрисдикцию самопровозглашенных республик. СБУ оценила прямые бюджетные потери для Украины в 32 миллиарлдов гривен ежегодно.