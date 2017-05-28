Боевики с начала суток 20 раз открывали огонь

С начала суток было зафиксировано 20 обстрелов со стороны российских наемных войск. При этом сегодня боевики применяли в том числе и тяжелое артиллерийское вооружение, которое запрещено минского договоренностями.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, во время одного из таких обстрелов сегодня пострадали мирные граждане и городская инфраструктура Донбасса. Между тем потерь среди украинских бойцов сегодня не было.

Вместе с тем на приморском направлении начиная с шести часов утра, в течение полутора часов боевики интенсивно стреляли по Красногоровке. Тут были использованы минометы калибров 120 и 82-мм, вооружение танков и БМП, гранатометы. В то же время они выпустили более десяти снарядов из "Градов" по жилым кварталам этого населенного пункта.

На донецком направлении боевики в ночь на воскресенье несколько раз открывали огонь из 120-мм минометов и вооружения танка по украинским оборонным укреплениям в районе поселка Луганское на Светлодарской дуге. А в пригороде Авдеевки НЗФ били из артиллерийских систем калибра 122-мм и гранатометов различных модификаций. Севернее, у Каменки и Новоселовки Второй, укрепления ВСУ попали под вражеский огонь из крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении с начала суток боевики дважды открывали огонь по опорным пунктам ВСУ возле Новоалександровки из крупнокалиберных пулеметов. Впоследствии из гранатометов накрывали опорные пункты сил АТО в районе Крымского, Донца и Катериновки.

Напомним, в результате сегодняшнего обстрела боевиками города Красногоровка Донецкой области повреждено 29 знаний. Разрушены школа и больница. Ранения получили восемь человек.