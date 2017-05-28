20:15 28.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Гройсман пообещал до конца суток возобновить водоснабжение в Красногоровке - ФОТО

По состоянию на семь часов вечера, воскресенья, 28 мая, в Красногоровке без водоснабжения остались две тысячи жителей.

Гройсман пообещал до конца суток возобновить водоснабжение в Красногоровке - ФОТО

До конца суток планируется устранить повреждения водоснабжения и канализационный коллектор. Об этом на своей странице в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он также отметил, что по уточненным данным в результате обстрела были повреждены здание школы № 2, корпус городской больницы, 13 частных жилых домов, водопровод 250 мм, а также канализационный коллектор диаметром 560 мм получил незначительные повреждения.

Сейчас на месте работает штаб по ликвидации последствий обстрела для помощи пострадавшим и скорейшего решения проблемы водоснабжения, - заверил глава правительства.

Напомним, сегодня утром боевики начали обстрел Красногоровки с использованием тяжелого вооружения утром в воскресенье.

Как сообщал УРА-Информ, в результате сегодняшнего обстрела боевиками города Красногоровка Донецкой области повреждено 29 знаний. Разрушены школа и больница. Ранения получили восемь человек.


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