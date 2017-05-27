15:46 27.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В зоне АТО ситуация остается напряженной

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что 19 обстрелов произошло на донецком направлении за минувшие сутки.

В зоне АТО ситуация остается напряженной

В сообщении  говорится, что 7 вражеских обстрелов были осуществлены из тяжелого вооружения.

По словам Лысенко, сразу после полуночи вооруженные силы оккупанта открыли огонь из пушек калибром 152 мм по защитникам Новобахмутовки. Обстрел длился сорок минут, выпущено около 40 снарядов. После рассвета вражеские обстрелы не прекратились, однако со стороны противника применялось лишь легкое оружие.

Также сообщается, что враг нарушил режим тишины вблизи донецкого аэропорта, обстреляв после захода солнца наши позиции из гранатометов и стрелкового оружия в Песках.

Ранее УРА-Информ сообщал, что по данным украинской разведки, на Донбассе террористы разворовывают боеприпасы. 


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