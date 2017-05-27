В США женщина родила сразу шестерых детей - ФОТО

В Соединенных Штатах Америки женщина, которая долгие годы пыталась забеременеть, родила сразу шестерых детей.
Об этом пишет газета Washington Post.
Как отмечается, Адебойя Тайво родом из Нигерии, но долгое время живет вместе с мужем Аджиболой в американском штате Вирджиния.
Тем не менее супружеская пара безуспешно пытались завести детей в течение 17 лет. Однако осенью прошлого года женщина наконец забеременела.
Таким образом, женщина родила сразу шестерых детей – трех мальчиков и трех девочек. В свою очередь роды у нее принимала бригада из 40 медиков. Ей сделали кесарево сечение.
При рождении самый маленький ребенок весил около 500 граммов, самый крупный – чуть более килограмма.
В настоящее время новорожденные остаются в палате интенсивной терапии.
По словам медиков, они чувствую себя хорошо и продолжают развиваться.
Напомним, как сообщал раенее "УРА-Информ", в результате пожара в Тернопольской области погибли три человека, двое из них были детьми.