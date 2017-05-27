В США женщина родила сразу шестерых детей - ФОТО

Об этом пишет газета Washington Post.

Как отмечается, Адебойя Тайво родом из Нигерии, но долгое время живет вместе с мужем Аджиболой в американском штате Вирджиния.

Тем не менее супружеская пара безуспешно пытались завести детей в течение 17 лет. Однако осенью прошлого года женщина наконец забеременела.

Таким образом, женщина родила сразу шестерых детей – трех мальчиков и трех девочек. В свою очередь роды у нее принимала бригада из 40 медиков. Ей сделали кесарево сечение.

При рождении самый маленький ребенок весил около 500 граммов, самый крупный – чуть более килограмма.

В настоящее время новорожденные остаются в палате интенсивной терапии.

По словам медиков, они чувствую себя хорошо и продолжают развиваться.

Напомним, как сообщал раенее "УРА-Информ", в результате пожара в Тернопольской области погибли три человека, двое из них были детьми.