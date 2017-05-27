10:49 27.05.2017 | Общество | Новости
100166684:labazovych

У мусульман начинается священный месяц Рамадан

С сегодняшнего дня, 27 мая, у мусульман начинается Рамадан, месяц обязательного поста. В течение этого периода они отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости.

У мусульман начинается священный месяц Рамадан

Об этом передает телеканал "112 Украина". 

Как отмечается,  Рамадан представляет собой девятый месяц мусульманского календаря.

Кроме того, пост Рамадана является самым важным и почетным праздником для всех верующих мусульман во всем мире. В это время мусульмане подходят к молитвам более ответственно. Они читают Коран, раздают добровольную и обязательную милостыни.

Также во время поста мусульмане кушают только утром на рассвете перед молитвой и вечером после заката солнца.

Кстати, месяц рамазан заканчивается 25 июня с заходом солнца. Таким образом, в этот день терравих намаз мусульманы уже не читают.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава американского государства буквально вчера встретился с президентом Афганистана Ашрафом Гани, чтобы обсудить животрепещущие вопросы касающихся террористической атаки. Встреча прошла в Эр-Рияде на саммите США и мусульманских стран.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив