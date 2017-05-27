19:35 27.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Более 400 человек маршировали в вышиванках на День Киева

Сегодня в Киеве в честь Дня города проходит 19-й Мегамарш вышиванок. Участие в нем принимают около 400 человек.

Более 400 человек маршировали в вышиванках на День Киева

Сообщается, что в этом году марш проходит под лозунгом "Создадим украинскую культуру вместе".

Отметим, что традиционный марш начался у Золотых ворот, откуда более 400 человек, облаченных в национальную украинскую одежду, прошли по улице Прорезной на Крещатик, а потом к Европейской площади и Владимирскому спуску.

Завершится шествие на Трухановом острове в 21:00.

В честь мероприятия планируются выступления известных музыкальных групп, а также поэтов и писателей. Кроме того, для участников шествия проведут различные мастер-классы.

Ранее УРА-Информ сообщал, что более 150 мероприятий планируется провести на праздничные выходные ко Дню Киева.


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