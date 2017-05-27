Более 400 человек маршировали в вышиванках на День Киева

Сегодня в Киеве в честь Дня города проходит 19-й Мегамарш вышиванок. Участие в нем принимают около 400 человек.
Сообщается, что в этом году марш проходит под лозунгом "Создадим украинскую культуру вместе".
Отметим, что традиционный марш начался у Золотых ворот, откуда более 400 человек, облаченных в национальную украинскую одежду, прошли по улице Прорезной на Крещатик, а потом к Европейской площади и Владимирскому спуску.
Завершится шествие на Трухановом острове в 21:00.
В честь мероприятия планируются выступления известных музыкальных групп, а также поэтов и писателей. Кроме того, для участников шествия проведут различные мастер-классы.
Ранее УРА-Информ сообщал, что более 150 мероприятий планируется провести на праздничные выходные ко Дню Киева.