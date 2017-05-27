Автомобиль Генпрокураты попал в ДТП в Киеве

В сообщении говорится, что сегодня в Киеве в районе улицы Софьи Ковалевской водитель Генерельной прокуратуры Украины, управляя служебным автомобилем "Тойота Кэмри" совершил столкновение с припаркованными на обочине машиной.

Обе машины получили механические повреждения, одна из людей никто не пострадал.

Сообщается также, что после столкновения водитель Тайоты покинул автомобиль.

Выехавшие на место происшествия правоохранители, изъяли из салона автомобиля пропуск в здание ГПУ, удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства. В данный момент поврежденная машина доставлена на штрафплощадку.

В полиции решается вопрос о привлечении к административной отвественности виновника ДТП.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Житомирщине столкнулись четыре авто: семеро пострадавших.