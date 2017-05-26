В СБУ готовы к обмену пленными, - Тандит

Если там не будут менять его условия, обмен скоро состоится. Об этом в пятницу, 26 мая, в эфире одного из украински телеканалов заявил помощник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит.

По его словам, еще с лета прошлого года Украина готова в рамках минских договоренностей делать все, чтобы освобождались наши подтвержденные ребята. Он также напомнил, что официально заложниками являются 128 человек и все они незаконно удерживаются в Донецке и Луганске. Еще десять человек, по данным СБУ, незаконно удерживаются на территории России.

Мы готовы в любой момент провести военную операцию для того, чтобы освободить наших оставшихся ребят, - заверил Тандит, добавив, что в данный момент проведению обмена мешает марионеточное поведение боевиков.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Ирина Геращенко заявила, что представители так называемых республик в Минске требуют продолжить верификацию списков лиц. Они заявили, что будут обсуждать списки только с Виктором Медведчуком.