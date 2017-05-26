В полиции рассказали о торговле людьми

Так, за прошлый год полиции удалось обнаружить 115 подобного рода преступлений. Известно о том, что Нацполиция уже в 2017-ом году сумела выявить 132 факта торговли гражданами.

Эти сведения распространил глава украинской полиции – С. Князев – в процессе совещания. На совещании говорили про деятельность Департамента по борьбе с преступлениями, которые связаны с торговлей людьми. В течение 2017-го уже стартовало 132 уголовных производства – согласно 149-ой статье украинского УК. Уже сообщено про подозрении 47-ми гражданам – подчеркнул Князев.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине число пострадавших от торговли людьми растет – сообщали в ОБСЕ.