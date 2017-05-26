В одном из Львовских парков случилась перестрелка

Об этом сообщают в пресс-службе патрульной полиции Львова.

В сообщении говорится, что вчера полицией был получен вызов на место происшествия в Ореховую Рощу, где находились мужчины, которые стреляют из оружия. Патрульные прибыли на место и увидели двух человек, которые находились в состоянии алкогольного опьянения и держали в руках предмет, похожий на пистолет . Инспекторы затребовали положить оружие на землю и поднять руки. Мужчины сопротивления не оказывали. Мужчин доставили в Франковский отдел полиции для выяснения всех обстоятельств дела.

Также в полиции отметили, что пистолет, из которого стреляли, оказался не боевым. Такое оружие не несет угрозы окружающим.

На двух граждан составили протокол по ст.173 КУоАП (мелкое хулиганство) и вынесли постановление по ст.178 КУоАП (появление в общественных местах в пьяном виде).

Ранее УРА-Информ сообщал, что перестрелка произошла в Кропивницком.