В Новой Зеландии впервые запустили ракету с частного космодрома - ВИДЕО

Об этом сообщает ВВС Украина.

Как отмечается, ракета успешно вышла в космос, однако не смогла достичь орбиты.

Тем не менее Новая Зеландия стала 11-м государством, способным осуществлять запуски летательных аппаратов в космос со своей территории.

Стоить отметить, что Electron – эта разработанная Rocket Lab сверхлегкая ракета-носитель, предназначенная для вывода на орбиту микро- и наноспутников.

Кроме того, ее высота составляет 17 м, а диаметр – 1,2 м, а максимальная нагрузка, которую она может нести, - 225 кг.

К слову, это был первый космический пуск из Новой Зеландии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с полигона в пустыне Мохаве в Калифорнии состоялся первый испытательный пуск ракеты Vector-R, предназначенной для вывода на орбиту микроспутников.