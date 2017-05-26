02:00 26.05.2017 | Общество | Новости
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В Новой Зеландии впервые запустили ракету с частного космодрома - ВИДЕО

Американская компания с новозеландскими корнями, впервые запустила ракету собственного производства Electron с космодрома в Новой Зеландии.

В Новой Зеландии впервые запустили ракету с частного космодрома - ВИДЕО

Об этом сообщает ВВС Украина.

Как отмечается, ракета успешно вышла в космос, однако не смогла достичь орбиты.

Тем не менее Новая Зеландия стала 11-м государством, способным осуществлять запуски летательных аппаратов в космос со своей территории.

Стоить отметить, что Electron – эта разработанная Rocket Lab сверхлегкая ракета-носитель, предназначенная для вывода на орбиту микро- и наноспутников.

Кроме того, ее высота составляет 17 м, а диаметр – 1,2 м, а максимальная нагрузка, которую она может нести, - 225 кг. 

К слову, это был первый космический пуск из Новой Зеландии. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с полигона в пустыне Мохаве в Калифорнии состоялся первый испытательный пуск ракеты Vector-R, предназначенной для вывода на орбиту микроспутников.


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