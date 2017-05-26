В Киеве задержали грабителей ювелирного магазина

Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

В сообщении говорится, что в ходе совместной работы полиции и прокуратуры разоблачена и задержана группа лиц, которая совершила разбойное нападение на ювелирный магазин и похитила ювелирные изделия на сумму около 3,5 млн грн.

Во время обысков по месту жительства фигурантов изъяты соответствующие золотые изделия и денежные средства.

В данный момент указанным лицам готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбойное нападение с отягчающими обстоятельствами).

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