18:50 26.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве задержали грабителей ювелирного магазина

Полиция Киева задержала разбойников, которые ограбили один из столичных ювелирных магазинов на сумму около 3,5 млн грн.

В Киеве задержали грабителей ювелирного магазина

Об этом сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.

В сообщении говорится, что в ходе совместной работы полиции и прокуратуры разоблачена и задержана группа лиц, которая совершила разбойное нападение на ювелирный магазин и похитила ювелирные изделия на сумму около 3,5 млн грн.

Во время обысков по месту жительства фигурантов изъяты соответствующие золотые изделия и денежные средства.

В данный момент указанным лицам готовится сообщение о подозрении по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбойное нападение с отягчающими обстоятельствами).

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Черновцах мужчина ограбил пункт обмена валют.


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