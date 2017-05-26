В четверг в зоне АТО ранены пять украинских военнослужащих - ВИДЕО

Есть признаки частичного ее обострения на отдельных участках линии соприкосновения. Только за минувшие сутки боевики 57 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. В результате таких действий пять военнослужащих получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центре штаба АТО, российские наемные войска все чаще используя тяжелое артиллерийское вооружение, применение которого строго запрещено минскими договоренностями. Били бандиты в том числе и по жилым кварталам населенных пунктов.

Так на приморском направлении было зафиксировано 29 обстрелов. Около девяти часов вечера они обстреляли опорные пункты ВСУ на подступах к Красногоровке из минометов различных калибров, вооружения танка и БМП, зенитной установки и пехотного вооружения.

На донецком направлении зафиксировано 26 фактов нарушения боевиками договоренностей о неприменении оружия. Самой напряженной ситуацией остается в пригороде Авдеевки. Тут днем боевики стреляли из минометов и "Град".

На луганском направлении противник только два раза применяли оружие, обстреляв во второй половине дня оборонительные укрепления в районе населенного пункта Нижнетеплое из стрелкового оружия. Около десяти часов вечера боевики обстреляли позиций ВСУ у Крымского из гранатометов.

Напомним, в четверг вечером, 25 мая, боевики в очередной раз обстреляли жилой сектор населенного пункта Красногоровка.

Противник стрелял из запрещенного минскими договоренностями оружие крупного калибра. Несколько боеприпасов разорвались возле местной больницы.