Украинец выиграл шахматный турнир в Испании

Об этом сообщается на сайте chess-results.Как отмечается, наш соотечественник с 7,5 очками из 9, с шестью победами и тремя ничьими, занял первую строчку в итоговой таблице.

В свою очередь испанский гроссмейстер Хименес Хосе Фернандо Куэнка набрал равное количество баллов, однако его дополнительные показатели оказались все-таки ниже.

Кстати, на шахматном турнире отличился с хорошим результатом еще один укринец, 66-летний легендарный гроссмейстер Олег Романишин.

Таким образом, украинский гроссмейстер с шестью очками занял 15-28 места.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Анна Музычук в основное время обыграла россиянку Алину Кашлинскую и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по шахматам.