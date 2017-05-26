03:00 26.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинец выиграл шахматный турнир в Испании

Украинский гроссмейстер Сергей Федорчук опередил испанского игрока, в результате чего стал победителем престижного представительского турнира в Испании.  

Украинец выиграл шахматный турнир в Испании

Об этом сообщается на сайте chess-results.Как отмечается, наш соотечественник с 7,5 очками из 9, с шестью победами и тремя ничьими, занял первую строчку в итоговой таблице.

В свою очередь испанский гроссмейстер Хименес Хосе Фернандо Куэнка набрал равное количество баллов, однако его дополнительные показатели оказались все-таки ниже.

Кстати, на шахматном турнире отличился с хорошим результатом еще один укринец, 66-летний легендарный гроссмейстер Олег Романишин.

Таким образом, украинский гроссмейстер с шестью очками занял 15-28 места.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Анна Музычук в основное время обыграла россиянку Алину Кашлинскую и вышла в 1/8 финала чемпионата мира по шахматам.

 


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