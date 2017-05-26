Президента Украины просят закрыть дельфинарии страны

Соответствующая электронная петиция была зарегистрирована неравнодушными гражданами Украины.

В тексте документа говорится, что в дельфинариях животных эксплуатируют, не считаясь с их природными потребностями. В петиции отмечается, что открыв сайт любого дельфинария, можно увидеть платную услугу, где за деньги люди имеют возможность поплавать с дельфином. Однако владельцами дельфинариев игнорируется тот факт, что дельфины ранимые и быстро привыкают к людям. При том, что после отработанного времени животные должны оставаться в одиночестве, не смотря на то, что природой созданы стайными.

В петиции также указана международная практика, которая гласит, что во всем мире с 2005 года закрываются дельфинарии. Более чем в 60 странах, среди которых Австралия, США, Германия, данное развлечение недоступно.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Украине ужесточили санкции Уголовного кодекса относительно издевательств над животными.