09:15 26.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция задержала чиновников Киевской таможни

Сотрудники Службы безопасности Украины в пятницу утром, 26 мая, разоблачила должностных лиц Киевской таможни.

Полиция задержала чиновников Киевской таможни

Инспекторы попались на взятке в 2,5 тысячи долларов. Как сообщает пресс-центра СБУ, сотрудники спецслужбы задержали в разных местах столицы главного государственного инспектора управления администрирования платежей Киевской таможни и заместителя начальника одного из отделов таможенного оформления таможенного поста "Южный терминал.

Они требовали деньги от бизнесмена, который занимается экспортом товаров. В такую сумму злоумышленники оценили непрепятствование в таможенном оформлении грузов. Взяточники задержаны в рамках Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения части взятки.

В настоящее время решается вопрос о задержании третьего сообщника - одного из руководителей таможенного поста "Южный терминал".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, столичная полиция задержала заместителя главы одного из управлений Генеральной прокуратуры Украины. Чиновник попался на горячем во время получения взятки в три тысячи долларов. Как сообщает пресс-служба ГПУ, генеральной инспекцией прокуратуры сейчас ведет расследование в уголовном деле по факту вымогательства сотрудником Генеральной прокуратуры.


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