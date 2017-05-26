Около девяти тысяч пар уже воспользовались услугой "брак за сутки"

Так, в течение полутора лет существования проекта им воспользовалось около 8500 пар, которые хотели пожениться. Про это рассказал сегодня Павел Петренко – украинский министр юстиции. Согласно его сообщению – несмотря на всю критику проект был внедрен. В стране имеется в 35-ти городах условия для пользования такой услугой, как быстрая женитьба. Петренко поведал также и статистику разводов – развелись только 0,3 процента от этих пар – отметил он.

Как сообщал УРА-Информ, с 2017-го года жители целого ряда городов Украины получили возможность оформить брак в течение суток.