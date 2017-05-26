16:45 26.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100166659:mysnichenko

На границе с РФ поймали мужчину со свадебными платьями

На Луганщине пограничниками был недавно задержан мужчина с контрабандой.

На границе с РФ поймали мужчину со свадебными платьями

Так, украинские пограничники Луганщины провели задержание мужчины, который пытался вывезти в Россию свадебные платья. Эти сведения распространили в ГПСУ. 25-го мая буквально за пару метров от границы с Россией пограничниками оказался пойман человек, который перемещался на авто марки "УАЗ". Он был задержан пограничниками отдела "Меловое".

Человек пробовал на авто вывезти на территорию России свадебные платья. В его отношении уже составили протокол – за попытку незаконным путем пересечь госграницу. Его товар изъят.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко сообщил о процессе борьбы с контрабандой.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив