На границе с РФ поймали мужчину со свадебными платьями

Так, украинские пограничники Луганщины провели задержание мужчины, который пытался вывезти в Россию свадебные платья. Эти сведения распространили в ГПСУ. 25-го мая буквально за пару метров от границы с Россией пограничниками оказался пойман человек, который перемещался на авто марки "УАЗ". Он был задержан пограничниками отдела "Меловое".

Человек пробовал на авто вывезти на территорию России свадебные платья. В его отношении уже составили протокол – за попытку незаконным путем пересечь госграницу. Его товар изъят.

Как сообщал УРА-Информ, ранее Порошенко сообщил о процессе борьбы с контрабандой.