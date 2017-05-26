Инновационный агробизнес в Украине и мире

Партнером выпуска выступила всемирно известная компания Stoller Group, специализацией которой вот уже более 45-ти лет является разработка и внедрение новейших технологий для повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Компания, продукция которой успешно используется фермерскими хозяйствами более 70-ти стран мира, открыла свое представительство в Украине и небезосновательно считает украинский рынок перспективным для внедрения современных методов агрономии.

«Мы продаем не продукты, а решения проблем!» – таков основной посыл компании Stoller украинскому сельхозпроизводителю.

Гостем студии стал Доктор Роберт Шортелл, возглавляющий компанию Stoller International, который более 17-ти лет занимается вопросами регулирования физиологических процессов сельскохозяйственных культур и прикладной агрономией.

Доктор Шортелл рассказал об истории и ценностях компании Stoller, особенностях и перспективах работы компании в Украине, о современных методах ведения агробизнеса и об инновационных продуктах Stoller, а также поделился конкретными советами для повышения урожайности отдельных культур и пожелал украинским фермерам щедрого урожая в текущем году.

«Для Украины агропромышленный комплекс является ключевым, и повышение рентабельности, качества урожая очень важно» – Наталия Церковникова.

«Мы задались целью перенести наши международные научные наработки в украинские условия и выяснить, как они будут работать здесь. Это позволило нам выработать наиболее эффективные рекомендации для фермеров Украины… Знания – это одна из ключевых ценностей нашей компании» – Доктор Роберт Шортелл.

На фото: Наталия Церковникова и Доктор Роберт Шортелл на съемках программы.