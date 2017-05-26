Двое полицейских задержаны на взятке в Ровно

В сообщении говорится, что двух работников уголовного розыска городского отдела полиции Ровно задержали прямо в центральном парке сотрудники СБУ на получении 1 тыс. долл.

Деньги двум правоохранителям передавали в оживленном месте. Сообщается, что, по предварительным данным, незаконное вознаграждение полицейские требовали у гражданки, чтобы не привлекать ее к уголовной ответственности за покупку краденого велосипеда.

В данный момент по факту взяточничества открыто уголовное производство. Ведутся следственные действия.

Ранее УРА-Информ сообщал, что правоохранители задержали начальника полиции Шостки, у него обнаружены флаг России и золотые монеты.