Двое полицейских задержаны на взятке в Ровно

СБУ Ровенской области сообщила о задержании двоих полицейских при получении взятки в размере одной тысячи долларов.
В сообщении говорится, что двух работников уголовного розыска городского отдела полиции Ровно задержали прямо в центральном парке сотрудники СБУ на получении 1 тыс. долл.
Деньги двум правоохранителям передавали в оживленном месте. Сообщается, что, по предварительным данным, незаконное вознаграждение полицейские требовали у гражданки, чтобы не привлекать ее к уголовной ответственности за покупку краденого велосипеда.
В данный момент по факту взяточничества открыто уголовное производство. Ведутся следственные действия.
Ранее УРА-Информ сообщал, что правоохранители задержали начальника полиции Шостки, у него обнаружены флаг России и золотые монеты.