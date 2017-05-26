17:42 26.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Более ста стран будут безвизовыми для Украины – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что поручил Министерству иностранных дел Украины работать над увеличением количества стран, въезд в которые украинцы смогут осуществлять без виз.

Более ста стран будут безвизовыми для Украины – Порошенко

Из слов президента, ему хотелось бы, чтобы таких стран было больше ста. Именно такой результат ожидается после завершения переговоров МИД с коллегами из разных стран мира.

Также президент отметил, что такие шаги предпринимаются Украиной в первую очередь для молодежи. Об этом глава государства сообщил, выступая на праздновании Последнего звонка в одной из школ Одессы.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с ЕС.


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