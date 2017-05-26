Более ста стран будут безвизовыми для Украины – Порошенко

Из слов президента, ему хотелось бы, чтобы таких стран было больше ста. Именно такой результат ожидается после завершения переговоров МИД с коллегами из разных стран мира.

Также президент отметил, что такие шаги предпринимаются Украиной в первую очередь для молодежи. Об этом глава государства сообщил, выступая на праздновании Последнего звонка в одной из школ Одессы.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Европейском парламенте состоялась торжественная церемония подписания законодательного акта, которым для граждан Украины вводится безвизовый режим с ЕС.