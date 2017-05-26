14:32 26.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100166645:nastia

Более 300 взрывоопасных предметов обезвредили в зоне АТО

За минувшую неделю саперы зоны АТО обезвредили 326 взрывоопасных предметов.

Более 300 взрывоопасных предметов обезвредили в зоне АТО

Об этом сообщила начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк на брифинге.

В сообщении говорится, что военные саперы в районе проведения АТО очистили от мин более 9,5 гектаров местности, 32 километра дорог, а также обезвредили 326 взрывоопасных предметов.

Также сообщается, что с начала проведения АТО саперы Вооруженных Сил Украины обезвредили 150860 минно-взрывных устройств, очистили от взрывоопасных предметов более 3 тыс гектаров территории на Донбассе, а также более 17 километров путей железной дороги.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Полтавщине нашли бомбу времен Второй мировой войны.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив