Более 300 взрывоопасных предметов обезвредили в зоне АТО

Об этом сообщила начальник Управления коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк на брифинге.

В сообщении говорится, что военные саперы в районе проведения АТО очистили от мин более 9,5 гектаров местности, 32 километра дорог, а также обезвредили 326 взрывоопасных предметов.

Также сообщается, что с начала проведения АТО саперы Вооруженных Сил Украины обезвредили 150860 минно-взрывных устройств, очистили от взрывоопасных предметов более 3 тыс гектаров территории на Донбассе, а также более 17 километров путей железной дороги.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Полтавщине нашли бомбу времен Второй мировой войны.