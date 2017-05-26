Антикоррупционного центра Молдовы задержал мэра Кишинева

Он был задержан после четырехчасового обыска по делу о платных парковках. Как сообщает портал Noi, Киртоакэ доставили в НАЦ и не сообщили, является ли мэр Кишенева фигурантом какого-либо уголовного дела, отметив только, что Киртоакэ был задержан "по делу о платных парковках".

По данным издания, следователи центра установили, что городской голова распорядился, чтобы его заместитель подписать контракт с фирмой Eme Parkleitsystem Gmbh, согласно которому в столице внедряется проект платных парковок. При этом разрешения городского совета на подписание контракта получено не было.

Киртоакэ задержали на 72 часа, поскольку заподозрили его в получении выгоды от подписания контакта. По данным местных журналистов, в конце апреля по обвинению в коррупции был задержан министр транспорта и дорожной инфраструктуры Юрий Киринчук.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее сообщалось, что в Молдове по подозрению в причастности к отмыванию денег задержали сына бывшего президента страны Петра Лучинского Кирилла.