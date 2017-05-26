Ангела Меркель оценила носки премьер-министра Канады

Меркель сделала под фото соответствующую подпись, в которой указала, что канадский премьер-министр гордо демонстрирует свою новую покупку на встрече НАТО в Брюсселе.

“Классные носки, (Джастин Трюдо) @justinpjtrudeau!,” — обратилась Ангела Меркель к своему коллеге в соцсети.

Ранее УРА-Информ сообщал, что вчера немецкий канцлер Ангела Меркель встречалась с экс-президентом США Бараком Обамой на мероприятии протестантской церкви в Германии.