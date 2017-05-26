18:27 26.05.2017 | Общество | Новости
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Ангела Меркель оценила носки премьер-министра Канады

Канцлер Германии Ангела Меркель похвалила носки премьер-министра Канады Джастина Трюдо с логотипом НАТО. Об этом немецкий канцлер сообщила на своей странице в Instagram.

Ангела Меркель оценила носки премьер-министра Канады

Меркель сделала под фото соответствующую подпись, в которой указала, что канадский премьер-министр гордо демонстрирует свою новую покупку на встрече НАТО в Брюсселе.

“Классные носки, (Джастин Трюдо) @justinpjtrudeau!,” — обратилась Ангела Меркель к своему коллеге в соцсети.

Ранее УРА-Информ сообщал, что вчера немецкий канцлер Ангела Меркель встречалась с экс-президентом США Бараком Обамой на мероприятии протестантской церкви в Германии.


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