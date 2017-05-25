13:24 25.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Одессе случилось землетрясение магнитудой почти три балла

Вчера вечером одесситы почувствовали подземные толчки магнитудой 2,9 баллов.

В Одессе случилось землетрясение магнитудой почти три балла

Всего толчка было два и пришли они из румынской сейсмоактивной зоны Вранча.

Данную информацию передает "Город 24".

Сообщается, что это уже третье значительное по мощности землетрясение в мае на территории Одесской области.

Так, 19 мая жители южных районов Одесской области также ощутили землетрясение. Сейсмологи зафиксировали подземные колебания силой 4,5.

Ранее УРА-Информ сообщал, что в Италии из-за землетрясения без дома остались более 15 тысяч человек.


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