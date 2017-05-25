14:10 25.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Николаеве школьники собирали макулатуру для помощи детям зоны АТО

Николаевские школьники собрали 25 тонн макулатуры, чтобы помощь сверстникам из зоны АТО.

В Николаеве школьники собирали макулатуру для помощи детям зоны АТО

Бумагу дети собирали с целью восстановить компьютерный класс школы в Гранитном, который сгорел во время обстрелов.

ТСН передает, что в акции приняли участие 40 школ. Макулатура собиралась детьми полтора месяца. А общая сумма вырученных средств составила 35 тысяч гривен.

Сообщается, что скоро на эти деньги купят компьютеры и отправят их в пострадавшую школу.

Ранее УРА-Информ сообщал, что террористы в зоне АТО разместили боеприпасы в школе.


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