В Николаеве школьники собирали макулатуру для помощи детям зоны АТО

Бумагу дети собирали с целью восстановить компьютерный класс школы в Гранитном, который сгорел во время обстрелов.

ТСН передает, что в акции приняли участие 40 школ. Макулатура собиралась детьми полтора месяца. А общая сумма вырученных средств составила 35 тысяч гривен.

Сообщается, что скоро на эти деньги купят компьютеры и отправят их в пострадавшую школу.

Ранее УРА-Информ сообщал, что террористы в зоне АТО разместили боеприпасы в школе.