17:41 25.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Херсоне ликвидировали незаконную заправку

На Херсонщине работники ГФС сумели прекратить функционирование нелегальной заправки для авто.

В Херсоне ликвидировали незаконную заправку

Так, в городе Херсон функционировал автогазовый комплекс, работавший без любых разрешительных документов. Эти сведения распространило ГУ Госфискальной службы региона. Согласно данным – незаконная заправка работала примерно год – с 2016-го года. Пр обыске там было выявлено примерно 400 тысяч гривен. Также известно, что в столице прямо перед Евровидение было демонтировано больше 300-от нелегальных заправок.

Как сообщал УРА-Информ, ранее жители столичного Сырца обращались к киевской власти с просьбой о демонтаже нелегальной автозаправки.


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