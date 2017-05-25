В Харькове подпольно производили кофе

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В сообщении говорится, что подпольные цеха по изготовлению кофе под брендом одной из известных фирм находились на территории 2-х домовладений.

Сообщается, что по факту незаконного производства кофе открыто уголовное дело по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины (незаконное использование товарного знака, фирменного наименования, совершенное группой лиц).

Как отмечают в прокуратуре, кофейный напиток закупался через Интернет. После его фасовали под видом кофе в стики и большие упаковки для продажи. Во время обысков в домовладениях выявлено и изъято более 300 кг кофейного сырья, около 200 кг готовой фасованной продукции, упаковочный материал, более 1 тыс. этикеток с логотипом известной фирмы, оборудование, ноутбуки и записные книги с "черной бухгалтерией".

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