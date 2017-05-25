В Иране построили еще один ракетный завод

В сообщении говорится, что страна наращивает оборонную мощь. Кроме того, генерал заявил, что КСИР разрабатывает новую баллистическую ракету класса “земля — земля”.

Также Хаджизаде дал оценку реакции Америки на данную новость: “Естественно, наши враги — Америка и сионистский режим — раздосадованы новой оборонной программой, так как они хотят, чтобы Иран был слабым”, — сказал изданию генерал.

Ранее УРА-Информ сообщил, что сухопутные войска Корпуса стражей Исламской революции начали первый этап крупномасштабных военных учений в Деште-Кевир в центральной части Ирана.