18:28 25.05.2017 | Общество | Новости
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В Иране построили еще один ракетный завод

Третий по счету завод по производству ракетного вооружения построили в Иране. Об этом командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал Амир Али Хаджизаде сообщил в интервью немецкому изданию Deutsche Welle.

В Иране построили еще один ракетный завод

В сообщении говорится, что страна наращивает оборонную мощь. Кроме того, генерал заявил, что КСИР разрабатывает новую баллистическую ракету класса “земля — земля”.

Также Хаджизаде дал оценку реакции Америки на данную новость: “Естественно, наши враги — Америка и сионистский режим — раздосадованы новой оборонной программой, так как они хотят, чтобы Иран был слабым”, — сказал изданию генерал.

Ранее УРА-Информ сообщил, что сухопутные войска Корпуса стражей Исламской революции начали первый этап крупномасштабных военных учений в Деште-Кевир в центральной части Ирана.


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