В четверг по всей Украине облачно, местами дожди и грозы

Вместе с тем местами возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер западного направления 7-12 метров за секунду.

Температура воздуха днем в стране составит в среднем 20-22 градусов тепла.

В Киеве сегодня днем возможен кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 11-13 градусов тепла. Днем потеплеет до 20-22 градусов.

На западе Украины дождь, кое-где гроза, ночью в Закарпатье и Прикарпатье местами сильный дождь. Ночная температура воздуха удержится в пределах 6-14 теплых градусов. Днем будет от 10 до 19 градусов выше нуля.

На севере страны в четверг местами возможен кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха ночью составит 9-15 градусов. Днем воздух прогреется до 17-25 градусов.

В центре сегодня сухо и тепло. Только в Винницкой области возможен дождь, местами гроза. Ночью термометры покажут от 8 до 14 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 18-25 градусов.

На востоке Украины также без осадков. Температура воздуха ночью составит 5-11 теплых градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 18-24 градуса.

На юге страны без осадков. Температура воздуха ночью составит 6-13 градусов со знаком плюс. Днем потеплеет до 18-24 градусов.

В Крыму сухо и тепло. Ночная температура воздуха составит 6-13 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 16-23 градусов.