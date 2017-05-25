В четверг абитуриенты напишут тесты ВНО по иностранным языкам

Абитуриенты напишут тесты по испанскому, немецкому, французскому языкам. Как сказано на сайте Украинского центра оценивания качества образования, допуск абитуриентов к пункту тестирования начнется в 10:15 и продлится до 10:50. Начало внешнего независимого оценивания состоится в 11 часов утра.

Вход участников в пункты проведения ВНО будет происходить при наличии следующих документов:

- оригинала сертификата внешнего независимого оценивания,

- паспорта или иного документа, серия и номер которого указаны в сертификате;

- приглашения-пропуска для участия во внешнем независимом оценивании.

Приглашения-пропуска участники должны самостоятельно распечатать с информационной страницы. В случае отсутствия сертификата, паспорта или другого документа, серия и номер которого указаны в сертификате, или предъявления копий этих документов абитуриент в пункт проведения ВНО не допускается.

В сообщении также напоминается, что абитуриент не должен иметь при себе каких-либо средств связи, устройств считывания, обработки, хранения и воспроизведения информации, печатных и рукописных материалов, не предусмотренные процедурой тестирования.

Всего на выполнение работы отведено 120 минут. За это время необходимо выполнить 43 задания. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания - 56.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 мая, в Украине началась сессия внешнего независимого тестирования в 2017 году. Она открылась с теста по украинскому языку и литературе.