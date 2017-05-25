Суд отпустил бывшего главу Шевченковской налоговой под личное обязательство

Печерский районный суд города Киева в четверг, 25 мая, освободил под личное обязательство бывшего начальника Государственной налоговой инспекции Шевченковского района Главного управления Министерства доходов в городе Киеве Виктора Башука.
Как пояснил следственный судья, суд принял решение удовлетворить ходатайство прокуратуры частично. Таким образом суд, отпустил Башука под личное обязательство и обязал его сдать паспорта и появляться в следственных органах. Срок действия меры пресечения - до 24 июля 2017 года.
Напомним, силовики провели более 400 обысков в 15 областных центрах у чиновников налоговых органов времен бывшего президента Украины Виктора Януковича. Они доставлялись авиатранспортом с вручением подозрений и отправкой в Печерский суд для рассмотрения по существу ходатайств об избрании меры пресечения - ареста.
Вместе с тем суд отпустил практически всех задержанных под залог.
Как сообщал УРА-Информ, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не одобряет решения Печерского районного суда города Киева, который отпустил под залог, задержанных накануне бывших чиновников налоговых служб.