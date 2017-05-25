Суд отпустил бывшего главу Шевченковской налоговой под личное обязательство

Как пояснил следственный судья, суд принял решение удовлетворить ходатайство прокуратуры частично. Таким образом суд, отпустил Башука под личное обязательство и обязал его сдать паспорта и появляться в следственных органах. Срок действия меры пресечения - до 24 июля 2017 года.

Напомним, силовики провели более 400 обысков в 15 областных центрах у чиновников налоговых органов времен бывшего президента Украины Виктора Януковича. Они доставлялись авиатранспортом с вручением подозрений и отправкой в ​​Печерский суд для рассмотрения по существу ходатайств об избрании меры пресечения - ареста.

Вместе с тем суд отпустил практически всех задержанных под залог.

Как сообщал УРА-Информ, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не одобряет решения Печерского районного суда города Киева, который отпустил под залог, задержанных накануне бывших чиновников налоговых служб.