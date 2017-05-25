20:52 25.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд отпустил бывшего главу Шевченковской налоговой под личное обязательство

Печерский районный суд города Киева в четверг, 25 мая, освободил под личное обязательство бывшего начальника Государственной налоговой инспекции Шевченковского района Главного управления Министерства доходов в городе Киеве Виктора Башука.

Суд отпустил бывшего главу Шевченковской налоговой под личное обязательство

Как пояснил следственный судья, суд принял решение удовлетворить ходатайство прокуратуры частично. Таким образом суд, отпустил Башука под личное обязательство и обязал его сдать паспорта и появляться в следственных органах. Срок действия меры пресечения - до 24 июля 2017 года.

Напомним, силовики провели более 400 обысков в 15 областных центрах у чиновников налоговых органов времен бывшего президента Украины Виктора Януковича. Они доставлялись авиатранспортом с вручением подозрений и отправкой в ​​Печерский суд для рассмотрения по существу ходатайств об избрании меры пресечения - ареста.

Вместе с тем суд отпустил практически всех задержанных под залог.

Как сообщал УРА-Информ, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не одобряет решения Печерского районного суда города Киева, который отпустил под залог, задержанных накануне бывших чиновников налоговых служб.


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