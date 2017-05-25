Посольство Украины в Египте предупреждает о террористической опасности

По данным дипломатического ведомства экстремистская группировка HASAM обнародовала информацию в социальной сети, что на пятницу, 25 мая, готовится террористическая атака под названием "Свист пуль". Как сказано в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook, теракт назначен на семь часов вечера.

При этом в сообщении не указано конкретное место запланированной акции. Учитывая изложенное, Посольство Украины в Египте призывает граждан Украины, которые находятся на территории Египта проявлять повышенное внимание и осторожность, по возможности избегать значительного скопления людей и мест расположения военных, полицейских и других государственных учреждений, - говорится в сообщении.

Дипломаты также советуют гражданам хранить в доступных местах паспортные документы, средства и вещи, которые понадобятся в случае срочного оставления места жительства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Индонезии в восточной части города Джакарты в среду, 24 мая, прогремели взрывы. Дважды взорвалось возле автобусной станции неподалеку от автовокзала. В результате инцидента погибли два человека. Количество пострадавших пока не уточняется.