Полиция задержала заместителя главы одного из управлений ГПУ

Чиновник попался на горячем во время получения взятки в три тысячи долларов. Как сообщает пресс-служба ГПУ, генеральной инспекцией прокуратуры сейчас ведет расследование в уголовном деле по факту вымогательства сотрудником Генеральной прокуратуры.

Задержанный требовал у гражданина три тысячи долларов и за эти деньги обещал решить вопроса по активизации расследования дела, в котором указанный гражданин и его жена являются потерпевшими.

Сегодня полиция задержала правоохранителя по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей Уголовного Кодекса Украины Получение служебным лицом, которое занимает ответственное положение, неправомерной выгоды в значительном размере.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, продолжается досудебное расследование. Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция в среду, 24 мая, задержала начальника сектора уголовной полиции одного из районных подразделений Ивано-Франковской области. Правоохранитель попался на горячем во время получения взятки. Майор требовал 20 тысяч гривен от жителя Хмельницкой области.