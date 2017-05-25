23:56 25.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100166611:Polishuk

Полиция задержала заместителя главы одного из управлений ГПУ

Столичная полиция задержала заместителя главы одного из управлений Генеральной прокуратуры Украины.

Полиция задержала заместителя главы одного из управлений ГПУ

Чиновник попался на горячем во время получения взятки в три тысячи долларов. Как сообщает пресс-служба ГПУ, генеральной инспекцией прокуратуры сейчас ведет расследование в уголовном деле по факту вымогательства сотрудником Генеральной прокуратуры.

Задержанный требовал у гражданина три тысячи долларов и за эти деньги обещал решить вопроса по активизации расследования дела, в котором указанный гражданин и его жена являются потерпевшими.

Сегодня полиция задержала правоохранителя по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей Уголовного Кодекса Украины Получение служебным лицом, которое занимает ответственное положение, неправомерной выгоды в значительном размере.

Сейчас проводятся первоочередные следственные действия, продолжается досудебное расследование. Напомним, как сообщал УРА-Информ, полиция в среду, 24 мая, задержала начальника сектора уголовной полиции одного из районных подразделений Ивано-Франковской области. Правоохранитель попался на горячем во время получения взятки. Майор требовал 20 тысяч гривен от жителя Хмельницкой области.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив