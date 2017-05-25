Несмотря на кризис, Бахматюк планирует прибыль Ukrlandfarming на уровне 10-15%

Такой прогноз он озвучил в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В 2017 году мы прогнозируем рост по EBITDA на 10-15 процентов. Валовый показатель зависит не от нас, а от мировой конъюнктуры: компания сейчас сырьевая на 80%, поэтому все зависит от мировых цен, которые, мы надеемся, немного вырастут, - отметил Бахматюк.

При этом он отметил, что "Авангарду" (крупнейший в Украине производитель и экспортер яиц и яичной продукции) будет тяжелее, поскольку птичий грипп исказил ситуацию с экспортом украинских яиц.

Вы видите, какая сейчас цена на яйца в Украине 60 коп./шт. при себестоимости 1,4 грн/шт. Уже начали нестись куры у населения, начались ценовые качели – до октября наступает период низких цен на промышленные яйца. Пасху производители прошли на уровне ниже себестоимости. Мы думаем, что откроется Израиль и Ирак, но они не могут съесть много. Экспортная цена на яйца сейчас - $10-11 за ящик, это мизер. Цены на украинские яйца на 30% ниже цены всех других мировых стран - поставщиков. Украина однозначно летом выйдет на рекордные объемы экспорта яиц, но рынок будет держаться внизу, потому что внутренний спрос не растет, - прогнозирует глава Ukrlandfarming

Он также прокомментировал финансовые итоги 2016 года.

В условиях войны я доволен, что мы выжили. В 2015-2016 годах мы использовали только собственные оборотные средства. Я надеюсь, что 2017 будет получше. Да, я рад, что у меня есть коллектив, который может выдерживать огромное количество проверок, уголовных дел, преследований, пиар-атак, но все имеет свой предел. Мы заплатили более 2 млрд грн зарплаты за 2016, 3 млрд грн налогов в бюджет, 3 млрд грн арендной платы. Если Ukrlandfarming упадет, то люди, как минимум, потеряют работу. Кто-то на этом заработает какие-то дивиденды, но это не моя прерогатива. Если бы я захотел, я мог бы обанкротить компанию три года назад. Зачем мне было банкам платить $470 млн?, - отметил Бахматюк.

По словам главы совета директоров Ukrlandfarming, в 2016 компании пришлось сократить земельный банк – с 654 до 605 тыс га как за счет земель в Крыму и зоне АТО, так и за счет процессов оптимизации. «Мы сейчас стали более требовательными к качеству земли. На Полесье, например, решили отказаться в некоторых регионах от посева, ибо результат был бы по урожаю невысоким. Еще 10 тыс. га просто отдали, потому что они не нужны. Я предпочитаю выбирать лучшее, даже взять более дорогую аренду, но получить при этом хороший урожай, - подчеркнул предприниматель.

На вопрос о дотациях от государства Бахматюк ответил, что их часть крайне невелика. Какие-то 10 млн грн должны были получить, надеемся, что "Авангард" что-то получит. Но одновременно животноводство вымывает ежегодно 400-500 млн грн из компании. У нас есть два фактора, по которым мы держим скот: первый - это рабочие места и социальная составляющая для наших пайщиков, второй - это работа с сельскими общинами, потому что для них это важный элемент нашей социальной жизни. Государство, к сожалению, этим не занимается. Пока мы смотрим, как будет работать механизм по дотациям, - сказал Бахматюк.