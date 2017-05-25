02:00 25.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Начальника сектора уголовной полиции Ивано-Франковской области попался на взятке - ФОТО

Полиция в среду, 24 мая, задержала начальника сектора уголовной полиции одного из районных подразделений Ивано-Франковской области.

Начальника сектора уголовной полиции Ивано-Франковской области попался на взятке - ФОТО

Правоохранитель попался на горячем во время получения взятки. Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, следователи прокуратуры установили, что майор требовал 20 тысяч гривен от жителя Хмельницкой области.

В такую сумму взяточник оценил беспрепятственную транспортировку по территории Прикарпатья двухсот ящиков алкоголя, который мог иметь признаки фальсификата.

За эти деньги он также обещал не привлекать его к уголовной ответственности.

Взяточника задержали во время получения всей суммы взятки. Против него открыто уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Получение взятки.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, заместителю начальника полиции Житомирской области объявили подозрение. Во вторник, 23 мая, полиция Житомирской области задержала своего коллегу. Полковник полиции получал от подопечных деньги якобы для служебных потребностей, а на самом деле ложил их себе в карман.


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