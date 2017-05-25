19:39 25.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Волыни подпольно обрабатывали янтарь

Пресс-служба прокуратуры Волынской области сообщила информацию об изъятии на Волыни 400 кг янтаря. Солнечный камень незаконно обрабатывался в подпольных цехах.

На Волыни подпольно обрабатывали янтарь

В сообщении говорится, что в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по факту незаконной добычи янтаря, работниками прокуратуры Волынской области совместно с сотрудниками Главного управления Национальной полиции и управления защиты экономики во время санкционированных судом обысков было изъято около 400 кг камней янтаря-сырца различных фракций. Кроме того в цеху находился и обработанный камень, а также станки для его обработки.

В данный момент обыски и другие следственные действия в рамках пресечения незаконной добычи янтаря на Волыни продолжаются.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Ровенщине задержали скупщика янтаря.


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