На Волыни подпольно обрабатывали янтарь

В сообщении говорится, что в рамках расследования уголовного производства, зарегистрированного по факту незаконной добычи янтаря, работниками прокуратуры Волынской области совместно с сотрудниками Главного управления Национальной полиции и управления защиты экономики во время санкционированных судом обысков было изъято около 400 кг камней янтаря-сырца различных фракций. Кроме того в цеху находился и обработанный камень, а также станки для его обработки.

В данный момент обыски и другие следственные действия в рамках пресечения незаконной добычи янтаря на Волыни продолжаются.

Ранее УРА-Информ сообщал, что на Ровенщине задержали скупщика янтаря.