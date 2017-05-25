На КП "Чонгар" выявлено подслушивающее устройство

Так, в пункте “Чонгар” был выявлен предмет, который запрещено везти на территорию Крыма. Про это рассказали бердянские пограничники. Выяснилось, что 24-го мая с полуострова приехал 34-летний мужчина и при осмотре его вещей и было выявлено техническое устройство, при помощи которого можно осуществлять подслушивание. Документы на устройство мужчина показать не мог. По факту выявленного предмета уже составлен протокол.

Как сообщал УРА-Информ, с целью организации КП на границе с Крымом планировалось выделить 200 миллионов гривен.