11:14 25.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На КП "Чонгар" выявлено подслушивающее устройство

Пограничники вместе с украинскими правоохранителями в КП "Чонгар" недавно обнаружили подслушивающее устройство.

На КП

Так, в пункте “Чонгар” был выявлен предмет, который запрещено везти на территорию Крыма. Про это рассказали бердянские пограничники. Выяснилось, что 24-го мая с полуострова приехал 34-летний мужчина и при осмотре его вещей и было выявлено техническое устройство, при помощи которого можно осуществлять подслушивание. Документы на устройство мужчина показать не мог. По факту выявленного предмета уже составлен протокол.

Как сообщал УРА-Информ, с целью организации КП на границе с Крымом планировалось выделить 200 миллионов гривен.


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