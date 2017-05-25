На Донбассе реже фиксируют нарушение режима тишины – ОБСЕ

Так, было зафиксировано примерно на 40 процентов меньше нарушения на востоке режима тишины. Эти сведения распространил А. Хуг – замглавы миссии. Так, стало меньше взрывов и обстрелов с использованием запрещенной техники. Кроме прочего, также было зафиксировано 144 различных взрыва – добавил также Хуг.

Как сообщал УРА-Инфрм, в течение последних 24-ех часов двое украинских бойцов получили различные повреждения в местах проведения АТО. Террористы же за сутки начинали обстрелы силовиков 50 раз – отметили 25-го мая в пресс-центре АТО.