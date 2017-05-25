МВД на спецоперацию по задержанию бывших налоговиков потратило 330 тысяч гривен, - Аваков

На сегодняшний день сумма залогов, которые суд установил задержанным, чуть превысила 200 миллионов гривен. Об этом в четверг, 25 мая, рассказал журналистам министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, сумма обвинения достигает 96 миллиардов гривен. Напомним, вчера начались судебные заседания в Печерском районном суде города Киева по чиновникым, которые были задержаны в рамках антикоррупционной спецоперации Министерства внутренних дел.

Аваков сообщил, что на данный момент задержаны 25 чиновника. Им инкриминируют создание преступной организации, которая уклонялась от уплаты налогов в пользу организаторов и членов этой преступной организации.

Как сообщал УРА-Информ, Печерский районный суд большинство их задержанных отпустил под незначительный залог.