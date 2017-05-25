22:15 25.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100166606:Polishuk

МВД на спецоперацию по задержанию бывших налоговиков потратило 330 тысяч гривен, - Аваков

Расходы, потраченные на специальную операцию Министерства внутренних дел Украины по задержанию бывших налоговиков времен президентства Виктора Януковича, которая была проведена 24 мая, составили 330 тысяч гривен.

МВД на спецоперацию по задержанию бывших налоговиков потратило 330 тысяч гривен, - Аваков

На сегодняшний день сумма залогов, которые суд установил задержанным, чуть превысила 200 миллионов гривен. Об этом в четверг, 25 мая, рассказал журналистам министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, сумма обвинения достигает 96 миллиардов гривен. Напомним, вчера начались судебные заседания в Печерском районном суде города Киева по чиновникым, которые были задержаны в рамках антикоррупционной спецоперации Министерства внутренних дел.

Аваков сообщил, что на данный момент задержаны 25 чиновника. Им инкриминируют создание преступной организации, которая уклонялась от уплаты налогов в пользу организаторов и членов этой преступной организации.

Как сообщал УРА-Информ, Печерский районный суд большинство их задержанных отпустил под незначительный залог.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив