МВД на спецоперацию по задержанию бывших налоговиков потратило 330 тысяч гривен, - Аваков

Расходы, потраченные на специальную операцию Министерства внутренних дел Украины по задержанию бывших налоговиков времен президентства Виктора Януковича, которая была проведена 24 мая, составили 330 тысяч гривен.
На сегодняшний день сумма залогов, которые суд установил задержанным, чуть превысила 200 миллионов гривен. Об этом в четверг, 25 мая, рассказал журналистам министр внутренних дел Арсен Аваков.
По его словам, сумма обвинения достигает 96 миллиардов гривен. Напомним, вчера начались судебные заседания в Печерском районном суде города Киева по чиновникым, которые были задержаны в рамках антикоррупционной спецоперации Министерства внутренних дел.
Аваков сообщил, что на данный момент задержаны 25 чиновника. Им инкриминируют создание преступной организации, которая уклонялась от уплаты налогов в пользу организаторов и членов этой преступной организации.
Как сообщал УРА-Информ, Печерский районный суд большинство их задержанных отпустил под незначительный залог.