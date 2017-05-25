Механизм блокирования российских сайтов еще не разработан - СБУ

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

По его словам, механизм блокировки российского контента разрабатывается в соответствии с полученными поручениями.

Также Грицак подчеркнул, что российская идеологическая машина использует “Одноклассники”, “ВКонтакте” и “Яндекс” для формирования в сознании граждан политического имиджа или образ Украины в теневых доходах.

Кроме того, сайты никак не реагировали на обращения СБУ относительно наличия у них антиукраинского контента.

"Мы насчитали порядка 800 групп антиукраинской направленности в этих сетях”, - добавилГрицак.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", совсем недавно президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 28 апреля 2017 года, которым предусмотрен запрет "ВКонтакте" и "Одноклассников".