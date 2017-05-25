Киевский суд отпустил под залог трем экс-главам налоговых служб, задержанных в результате спецоперации

Суд отпустил всех троих под залог. Так, бывшего начальника налоговой службы в Святошинском районе Киева Юрия Мостипана суд отпустил под залог в миллион гривен и надел на него наручники.

Бывший глава налоговой службы в Полтавской области Владимир Задорожный должен уплатить залог в размере 12 миллионов гривен и также обязан носить электронный браслет. Вместе с тем бывший начальник налоговой Подольского района Киева Алексей Ярошенко отпущен судом под личные обязательства.

В четверг Печерский районный суд Киева продолжит рассматривать ходатайства прокуратуры об избрании меры пресечения задержанным во время масштабной антикоррупционной операции

Напомним, среди задержанных накануне - чиновники-налоговики времен экс-президента Виктора Януковича.

По данным главы МВД Арсена Авакова, в рамках расследования экономических преступлений времен Януковича задержаны 25 человека.

Как сообщал УРА-Информ, Печерский суд отпустил под залог в размере 15 миллионов гривен бывшего начальника Государственной налоговой службы в Луганской области Александра Антипова, у которого во время обыска нашли 3,8 миллиона долларов наличными.