Киевский суд арестовал бывшего главу налоговой службы Николаевской области на два месяца

Бывший чиновник будет находится под стражей два месяца. Вместе с тем ему предложено в качестве альтернативы внести залог в четыре миллиона гривен.

При этом судья заверил, что Дубель сможет уплатить такую сумму в случае продажи имущества.

Напомним, Печерский районный суд Киева отпустил под залог в размере один миллион гривен, задержанного во вермя спецоперации Министерства внутренних дел Украины экс-начальника налоговой службы Днепропетровской городской государственной налоговой инспекции Андрея Липинского.

Как сообщал УРА-Информ, Аваков рассказал, что расходы, потраченные на специальную операцию Министерства внутренних дел Украины по задержанию бывших налоговиков времен президентства Виктора Януковича, которая была проведена 24 мая, составили 330 тысяч гривен. На сегодняшний день сумма залогов, которые суд установил задержанным, чуть превысила 200 миллионов гривен, - отметил министр.