Боевики вновь из "Градов" обстреляли Авдеевку

Противник стрелял из запрещенных минскими соглашениями "Градов". В результате артобстрела повреждены четыре дома местных жителей. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, от взрыва вражеских снарядов на улице Чернышевского повреждены крыши, окна и фасады частных домов № 50, 53, 55 и 57.

По данным правоохранителей хозяева этих домой уже давно там не живут из-за постоянных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции сейчас находится в пострадавшем районе, выясняет информацию о других повреждениях и оказывает помощь мирным жителям.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 мая во время обстрела боевиками Авдеевки из реактивной системы залпового огня "Град" был ранен мужчина.