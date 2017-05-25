07:53 25.05.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Боевики вновь из "Градов" обстреляли Авдеевку

В среду поздно вечеров, 24 мая, боевики вновь обстреляли город Авдеевку Донецкой области.

Боевики вновь из

Противник стрелял из запрещенных минскими соглашениями "Градов". В результате артобстрела повреждены четыре дома местных жителей. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области, от взрыва вражеских снарядов на улице Чернышевского повреждены крыши, окна и фасады частных домов № 50, 53, 55 и 57.

По данным правоохранителей хозяева этих домой уже давно там не живут из-за постоянных обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований. Следственно-оперативная группа Авдеевского отделения полиции сейчас находится в пострадавшем районе, выясняет информацию о других повреждениях и оказывает помощь мирным жителям.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23 мая во время обстрела боевиками Авдеевки из реактивной системы залпового огня "Град" был ранен мужчина.


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