Бахматюк: Ukrlandfarming стоит 5 миллиардов долларов, это лучший дистресс-актив на рынке

По его мнению, на сегодняшний день Ukrlandfarming является лучшим на рынке недооцененным активом, стоимость которого со временем будет возрастать. Реальную цену бизнеса Бахматюк оценивает в $5 млрд. Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

По словам Бахматюка, приход внешнего инвестора возможен только через увеличение капитала. Только cashin, который закрывает вопрос с Нацбанком, решает проблему с финансированием портового терминала. Мы за полтора года провели много переговоров о финансировании этого проекта, купили площадку в порту "Южный", но сейчас он заморожен: европейские компании сейчас с нами не работают, американские тоже. Азия немного еще работает, - отметил предприниматель.

Он добавил, что кредиторы положительно воспринимают возможный приход нового мажоритарного акционера в бизнес. При этом он исключил вариант конвертации долгов перед кредиторами в капитал во избежание повторения ситуации вокруг агрохолдинга "Мрия".

Это приведет к конфликту между защищенными и незащищенными кредиторами. … Один продал за 10 копеек, а другие потеряли все 90%. ... Когда завтра забьют скот, продадут за 100 млн технику, которая стоит 600 млн, еще кто-то украдет по дороге, то оно теряет свою ценность, особенно для незащищенных кредиторов. … Любой заход инвестора - это только cashin, потому что мне нужно согласие всех кредиторов, чтобы частично эти деньги пошли на долги, частично - на компанию. Мне это даст возможность ее сохранить и реализовать стратегию, на которую я потратил 2,5 года, - сказал Бахматюк.

Тем не менее, утверждает он, компания пользуется поддержкой кредиторов. В частности, они спокойно восприняли недавнюю задержку в выплате процентного дохода по евробондам.

Я скажу откровенно, для нас в первую очередь было завершить посевную. В этом случае кредиторы нас понимают, потому что если мы не проведем посевную, то будем говорить не об уплате процентов, а об основном долге. Для того, чтобы у нас была хоть какая-то финансовая подушка, мы пошли на такие условия. Суть не в вопросе $ 10 или 15 млн - это не такая большая сумма, чтобы идти в конфликтную зону. Мы все средства направили на посевную, - сказал Бахматюк.

Он также прокомментировал вопрос выхода американской корпорации Cargill из капитала Ukrlandfarming (ранее она владела в капитале 5% акций). С этой компанией у нас была определенная пошаговость отношений. Они не вмешивались в управление и финансировали поставки нашего зерна, а следующий шаг в сотрудничестве должен был заключаться в увеличении их доли. Понятно, что в нынешней ситуации они отказались это делать», - рассказал Бахматюк. Условия соглашения с ними я не могу комментировать, но и Cargill, и "Укрлендфарминг" довольны, - добавил он.

По словам Бахматюка, лояльность кредиторов к политике компании строится на их понимании реальности и перспективности этого бизнеса. У нас на $2 млрд есть активов, и еще плюс 600 тыс. га земли. Ты пойди собери тех 600 тыс. га земли, построй инфраструктуру, найди людей - это стоит минимум $3 млрд и 10 лет жизни. Чего те все кредиторы со мной говорят? Почему облигации "Мрии" стоят 3%, и то их никто не покупает. Конечно, мы не "Мрия", но даже если это будет 15% - зачем? Возьмите 100%, только дайте 5-7 лет компании выйти из этой ситуации. Я считаю, что эта компания стоит минимально $5 млрд и в нормальное время она будет жить нормальной жизнью, при которой сможет рассчитаться со всеми и оставить себе для развития. Повторяю, мы лучший такой дистресс-актив на рынке, - резюмировал Бахматюк.