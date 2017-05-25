Бахматюк: мы стали больше продавать на внутреннем рынке

Об этом в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина" рассказал глава совета директоров агрохолдинга Олег Бахматюк. За счет того, что в конце года рынок дефицитный, мы можем получить лучшую цену.

Для нас важно сейчас получить хоть 100 грн на тонне и не стоять в очереди месяц за возвратом НДС. Мы стали более эффективными в экономическом плане: раньше мы не отдавали свои контракты, даже если цена была на внутреннем рынке более привлекательна – мы все равно отправляли партии на Корею или на Японию, где мы маржу хранили в течение года. Но сейчас решили переключиться на внутренний рынок, потому что цены привлекательные, - отметил Бахматюк.

По его словам, объемы экспорта компании в 2017 году составят около 2 млн т зерновых. При этом он положительно оценил перспективы усиления отдельными игроками рынка своих трейдинговых отделов, поскольку это доступ к более дешевому финансированию от зарубежных партнеров.

Если ты вышел на прямой контакт с Кореей, Японией или иной страной, то банк может давать тебе деньги под достаточно низкие проценты - не под 5%, а под 1,5%. Вопрос только в страховке. Это доступ к рынку капитала, и те компании, которые покупают у тебя большие партии, в основном могут быть инвесторами. Однако порой действительно выгоднее продавать на внутреннем рынке из-за сокращения времени возвращения возмещения НДС и высокую цену на товар, - подчеркнул предприниматель.

Он также прокомментировал перспективы возобновления экспорта яйца в некоторые страны Ближнего Востока.

Украина сама закрыла свой рынок после сообщения Израиля о случае с сальмонеллой. Для нас это был прецедент. Израиль до сих пор не предоставил подтверждения и ни одного образца по сальмонелле. Нас заставили истребить половину птицы, мы тогда снова обновили стадо. Это такой нонсенс: админметодами, ветеринарными проверками нас подвели к тому, что мы были вынуждены обновить стадо, на что потратили около 200 млн грн. Мы первый раз с таким столкнулись, чтобы Украина так не умела защищать своего производителя, потеряла экспортной выручки на $ 80-90 млн в год, - рассказал Бахматюк.

Думаю, что Ирак и Израиль также скоро откроются. Мы по цене ниже на мировом рынке на 40%, архиликвидны. Та же самая Турция, которая является основным поставщиком яиц в Ирак, имеет цену ящика сейчас $18, или на 80% дороже Украины. А разница в транспорте в Ирак пусть $3 составляет. К нам по яйцу сейчас очередь будет стоять. Летом будет большой объем экспорта, но он не натянет цену, возможно, к осени она выровняется, - прогнозирует глава совета директоров Ukrlandfarming.

Бахматюк также добавил, что компания планирует увеличить импорт удобрений, чтобы не быть зависимой от политической составляющей вокруг поставок удобрений заводами компании OstChem Дмитрия Фирташа. У нас застряло около 200 млн грн в качестве предоплаты в "Азотах". Мы потеряли деньги на цене на удобрения, которая выросла в результате дефицита, и мы сгребали удобрения с рынка по остаточному принципу. Плюс мы потеряли во времени внесения этих удобрений – около 30% удобрений вносим с нарушением сроков, что тоже даст свой результат, - сказал он.

По его словам, компания перейдет на прямой импорт удобрений. Это вопрос цены. Конечно, было бы логичнее, чтобы украинский производитель поставлял удобрения. Но я - украинский производитель продукции АПК, который зависит от поставок минеральных удобрений. Будем импортировать из России или Польши - кто будет предлагать на рынке, у того и покупать, - подытожил он.