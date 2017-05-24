Жебривский пообещал до конца июня восстановят все поврежденные дома в Авдеевке

Ремонтники в городе уже вставили все окна в доме на улице Сапронова, где 13 мая от обстрелов сепаратистов погибли четыре человека. Об этом на своей страничке в Facebook написал глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Он также напомнил, что полиция квалифицировала этот обстрел как теракт и тогда даже президент Украины Петр Порошенко отменил визит на Евровидение-2017.

Вместе с тем глава ОГА отметил, что совместная рабочая группа администрации и спасателей работает в Авдеевке и координирует работы по восстановлению поврежденных оккупантами домов. К концу июня во всех поврежденных во время войны домах Авдеевки должны быть перекрыты крыши, застеклены окна, укреплены и восстановлены стены, − подчеркнул Жебривский.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 23-го мая после обстрелов боевиков в Авдеевке оказался разрушен практически целый квартал. Тут были сильно повреждены сразу десять домов.