Великобритания после теракта повысили уровень угрозы до критического

Соответствующее решение было принято в связи с последним терактом в Манчестере. Как сообщила во вторник вечером, 23 мая, премьер-министр страны Тереза Мэй, она уверена, что следующая атака может быть неизбежна, поэтому к охране крупных мероприятий привлекут военных, а полицейские патрули усилят до пяти тысяч человек.

Глава правительства также провела два срочных совещания во время которых подтвердила данные полиции о том, что исполнителем теракта был 22-летний Салман Абеди, который родился в Великобритании. Она также предположила, что в Британии может находиться "более широкая группа лиц, связанных с атакой".

Это вероятно, мы не можем это игнорировать, - подчеркнула Мэй, добавив, что введение "критического" уровня угрозы предполагает, что следующее нападение в Великобритании не только вероятно, но и "может быть неизбежным".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, взрыв на стадионе в Манчестере произошел в ночь на вторник. По последним данным количество жертв в результате теракта в Манчестере возросло до 22 человек. Среди погибших во время теракта в Манчестере оказалась 8-летняя девочка.